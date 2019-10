Inauguration de l'oeuvre "Vent d'Ouest dominant" sur le toit du Pôle culturel

La Ville de Chambly a très récemment inauguré l’œuvre d’art Vent d’Ouest dominant du sculpteur Claude Millette, érigée sur le toit de la nouvelle bibliothèque au Pôle culturel de Chambly.

C’est à la suite d’un concours artistique effectué à l’automne 2018 que les membres du comité de sélection recommandaient à l’unanimité la réalisation de la proposition artistique de monsieur Millette.

Les justes proportions de l’œuvre par rapport à sa zone d’intégration; sa volumétrie imposante rendant sa présence incontournable et intéressante à découvrir; l’amalgame harmonieux entre la robustesse des formes et leur souplesse, sont tous des éléments qui ont permis de choisir ce projet.

Cette œuvre d’art s’inscrit dans le cadre du programme Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics. Monsieur Millette a d’ailleurs créé une quarantaine d’œuvres à travers le Québec faisant partie de cette politique.