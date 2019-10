Un Chamblyen participe au concours culinaire Le Porc show

Raphaël Robert, âgé de 21 et originaire de Chambly, fait partie des 11 étudiants de la Formation supérieure en cuisine de l’ITHQ qui prendront part au Concours de la relève culinaire Le Porc Show au Centre des congrès de Québec dès ce lundi 28 octobre.

Lors de cette compétition qui s’insère dans le partenariat conclut entre Le Porc Show et l’ITHQ, Raphaël et son coéquipier Maxime auront la mission de concocter des bouchées originales et créatives mettant en valeur trois coupes de porc du Québec soit, l’épaule, la longe et les côtes levées.

Sensibiliser les futurs chefs

Les trois équipes s’étant le plus illustrées se partageront la somme de 4 000 $. L'équipe grande gagnante présentera d'ailleurs sa bouchée à plus de 1000 convives lors du Porc Show qui se tiendra à Québec les 10 et 11 décembre prochains.

En plus de constituer une vitrine pour faire connaitre l’excellence du porc du Québec à la relève culinaire d’ici, ce partenariat avec le Porc Show vise à sensibiliser les futurs chefs comme Raphaël, aux réalités de l’industrie alimentaire et de leur faire vivre une expérience terrain sans précédent.

Raphaël est passionné par la cuisine depuis son jeune âge. Il a choisi la Formation supérieure en cuisine de l'ITHQ pour s'épanouir encore plus et perfectionner ses techniques. Le jeune homme aime particulièrement cuisiner les fruits de mer et l'érable et rêve d'avoir sa propre entreprise de traiteur. La coupe de porc qu'il préfère cuisiner est la longe.

Le Prock show, une compétition culinaire de haut nivau

Pour une 4e année, Le Porc Show s’associe à l’ITHQ afin d’initier les futurs chefs à un produit local de grande qualité. « En cuisinant un produit d’ici, apprécié des chefs pour sa polyvalence, notre relève culinaire pourra être formée sur les tendances locales. C’est aussi une façon originale et dynamique de les familiariser à la réalité des partenaires de notre industrie », souligne Sébastien Lacroix, membre du comité organisateur du Porc Show.

Le Porc Show se veut aussi l’occasion de promouvoir l’excellence de la filière porcine québécoise, un secteur qui génère des retombées de 2,55 milliards de dollars et représente 26 500 emplois au Québec.



La semaine du Porc du Québec à l’ITHQ