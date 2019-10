Les prix "Relève" et "Patrimoine" lancés par Culture Montérégie

Culture Montérégie lance deux appels de candidatures en collaboration avec la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Le premier, le Prix relève Culture Montérégie – La Fabrique culturelle, assorti d’une bourse de 2000 $ (la bourse était de 1000 $ l’an dernier) et le second, le Prix patrimoine Culture Montérégie, doté d’une bourse de 1000 $ qui devient annuel.

Prix Relève: la reconnaissance de l'excellence

Le Prix relève Culture Montérégie – La Fabrique culturelle, outre une bourse de 2 000 $, comprend la réalisation d’une vidéo par l’équipe de la Fabrique culturelle, un perfectionnement du Service de formation continue de Culture Montérégie et une rencontre de service-conseil personnalisée. Ce prix vise à reconnaître l’excellence du travail d’un artiste ou d'un collectif d'artistes de la relève montérégienne, tout en appuyant le début du parcours professionnel. En remettant ce prix, les deux partenaires souhaitent mettre en valeur les jeunes artistes de la Montérégie et leur contribution à la vie artistique et culturelle régionale.

Pour être admissible, l’artiste doit être reconnu artiste professionnel, avoir diffusé ses œuvres au moins une fois en public dans un contexte professionnel, compter un maximum de cinq années de pratique artistique active professionnelle, être âgé de 18 à 35 ans et résider en Montérégie.

Une ode au Patrimoine de la Montérégie

Le Prix Patrimoine Culture Montérégie, pour sa part, souhaite sensibiliser le public à la vigueur et à la richesse du patrimoine présent en Montérégie. Surtout, il veut saluer les initiatives qui permettent aux citoyens de s’approprier l’histoire et le patrimoine de leur région.

Tout projet ou activité de transmission, d’interprétation ou de diffusion visant à mettre en valeur un élément du patrimoine, et ce, quelle que soit la pratique (archéologie, patrimoine vivant, histoire, tradition orale, archives) est admissible et peut avoir été mené par une Municipalité régionale de comté (MRC), une municipalité, un organisme, un individu, un collectif ou une institution. L’activité doit avoir été réalisée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 et avoir eu lieu sur le territoire de la Montérégie. Ce prix est assorti d’une bourse de 1 000 $.

Poser sa candidature

Les personnes intéressées ont jusqu’au 6 décembre 2019 pour présenter leur candidature en acheminant leur dossier à Culture Montérégie. Tous les détails de même que les formulaires à remplir se trouvent sur le site. L’appel de candidatures au Prix du CALQ – Artiste de l’année en Montérégie est également en cours. L’identité des lauréats sera dévoilée dans le cadre d’un événement en mars 2020.