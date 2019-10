La Ville de Beloeil célèbrera Halloween au Centre des Loisirs

La Ville de Beloeil, en collaboration avec la Maison des jeunes 4 fenêtres et le Club optimiste de Beloeil, invite parents et enfants à venir célébrer l’Halloween au Centre des loisirs le vendredi 1er novembre entre 18 h et 21 h.

Bonbons, sorcières et citrouilles formeront un décor de circonstance pour la tenue d’un événement familial haut en animation avec musique d’ambiance et danse, notamment grâce à un parcours interactif , jeux gonflables et un labyrinthe hanté conçu par les jeunes, exclusivement pour les adolescents. Afin de limiter le temps d’attente, quatre stations offriront des activités en simultané, des bonbons pour les enfants costumés et du café gratuit pour les parents!

Diane Lavoie, mairesse de Beloeil, sera présente et déguisée pour l’occasion. Les pompiers du service de Sécurité incendie seront également sur place.