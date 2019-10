Une invitation à découvrir la Bretagne et la Normandie au cinéma de Beloeil

C’est une invitation à l’émerveillement et à la découverte que l’organisme Les Aventuriers Voyageurs lance par la présentation d’une nouvelle ciné-conférence : "BRETAGNE & NORMANDIE". L’occasion de découvrir ce récit de voyage et de rencontrer le réalisateur le dimanche 17 novembre à 13h, au Cinéma Beloeil.

Régions côtières emblématiques, la Bretagne et la Normandie fascinent. D’origine normande, mais résidant du Québec, Manuel retourne dans sa terre natale pour dévoiler les plus beaux secrets et les lieux insoupçonnés de ces deux territoires envoûtants.

Ce film émerveille tant par de grandioses sites comme le mont Saint-Michel que par la gastronomie locale. Le riche passé de cette région vous transportera à travers les époques, des rois de France au Débarquement en passant par la Bretagne et la Normandie d’aujourd’hui. Voici la bande annonce.

Après 3 années d'études en multimédia, Manuel a développé un intérêt profond et une habileté pour les nouvelles technologies, un bagage technique et une expertise dans la captation de vidéo et la photographie. Grâce à sa pratique et sa passion pour de multiples sports extrêmes, il s'est spécialisé dans la prise d'images en conditions difficiles. Il a également accru son expertise en captation d'images aquatiques soit en plongée bouteille ou en apnée. Manuel a réalisé une formation de scaphandrier pour peaufiner ses habiletés sous l'eau et assurer un service des plus sécuritaires.

Places disponibles dès maintenant

Pour assister à cet événement, il est possible de se rendre dès maintenant à la billetterie du cinéma Beloeil ou sur site web du cinéma Beloeil. Pour des détails sur le film ou sur la programmation, visitez le site des Aventuriers voyageurs.