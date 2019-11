L'humoriste Philippe Bond, vendredi à Chambly

L'humoriste revient avec son dernier spectacle, "Merci", le vendredi 8 novembre à 20h au Pôle culturel de Chambly.

Après avoir laissé de côté les anecdotes sur sa famille lors de son deuxième one-man-show, le Lavallois Philippe Bond revient en force dans ce troisième spectacle avec des histoires incroyables sur le clan Bond.

La famille qui s’agrandit avec la naissance de son fils, des grands-parents âgés de 95 ans qui s’entêtent à rester en vie et son père qui prend soin de l’appeler chaque semaine pour le nourrir d’anecdotes croustillantes. Chez les Bond, on est comique de père en fils ! Est-ce que son propre fils réussira à apporter un peu plus de sérieux au sein de cette famille ?

Il reste quelques places, il est possible de se procurer des billets en ligne. Vous rencontrez des difficultés lors de votre achat en ligne ? Vous êtes une personne à mobilité réduite ? Communiquer avec la billetterie au 1 888 443-3949 / 450 358-3949