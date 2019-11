Une écrivaine de Chambly sort le deuxième volet de sa saga historique, "Alice Gagnon"

Le second volet de la saga historique, " La quête d'Alice Gagnon " sort demain, mercredi 6 novembre. Le tome 2 s'intitule "Une femme libre". L'auteure Louise Chevrier a été journaliste, puis chroniqueuse. Née au Saguenay-Lac-Saint-Jean, aujourd’hui résidente de Chambly en Montérégie, elle a œuvré au sein de différentes sociétés d’histoire du Québec.

Retrouvez Alice Gagnon au Saguenay en 1934. Nouvellement veuve, mère de quatre enfants, Alice retourne à Chicoutimi pour se rapprocher de Cécile et Philou, ses fidèles alliées. Heureusement, son défunt mari avait souscrit une généreuse police d’assurance vie; Alice se retrouve donc indépendante de fortune. Mais elle apprendra vite qu’être femme, veuve et riche comporte des désagréments qui s’ajouteront à sa peine.

Fidèle à elle‐même, elle choisit de mener sa barque seule, malgré les prétendants, les banquiers et sa famille Gagnon qui veulent contrôler sa vie et ses avoirs. La vie n’épargnera pas Alice qui connaîtra son lot de malheurs et quelques petits bonheurs.

Ce second volet clôt la série inspirée de la vie de la grand‐mère maternelle de l’auteure. Cette dernière est également à l'origine de la populaire saga Les chroniques de Chambly, écoulée à près de 15 000 exemplaires.