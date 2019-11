Deux soeurs sortent un livre où se mêlent littérature et peinture

Les Éditions mp tresart viennent récemment de terminer un nouveau livre qui verra le jour dimanche 10 novembre. Deux sœurs chamblyennes, Christiane et Danielle Nadon, ont uni leurs forces pour réaliser un grand rêve : publier un livre.

Christiane écrit et Danielle peint. Complices et passionnées, elles lancent un premier ouvrage doté de 100 pages qui s’intitule "Oser le dire, deux sœurs cœur à cœur". Ce livre en couleur rassemble deux arts: la peinture et la littérature.

Inspirée d’expériences personnelles et de souvenirs, l’auteure se met à nu. Son écriture est franche, directe et sans pitié. Les sujets abordés sont d’actualité tels que l’inceste, l’imposture, la mythomanie, l’intimidation, la jalousie… L’artiste-peintre a la délicate tâche de transposer ses états d’âme sur canevas. Par ceux-ci, elle pique la curiosité.

Lancement le dimanche 10 novembre à Chambly

Le lancement se tiendra ce dimanche 10 novembre au Centre des aînés de Chambly situé au 1390 Ave Bourgogne, Chambly, Québec, entre 14 h et 17 h. Tout le public est invité et l’entrée est gratuite. Il s’agit d’une occasion pour venir rencontrer et partager avec les soeurs Nadon qui dédicaceront leur livre, écouter quelques poèmes et un concert intime avec le groupe montréalais Moving Clouds Project.

Collaborant étroitement avec la Galerie mp tresart et avec MP suppart, les Éditions mp tresart publient des catalogues et des livres d’art mettant en relief une audacieuse cohabitation de la poésie et des arts visuels tout en offrant une diversité culturelle.