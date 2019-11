L'opéra Carmen projeté pour la première fois à Beloeil

Ce sont 26 salles pluridisciplinaires à travers tout le Québec qui diffuseront la plus récente version de l’opéra Carmen sur leur écran, le dimanche 23 février 2020, dans le cadre de l’événement "Une Carmen pour tout le Québec!" Il s'agit d'une première du genre dans le monde de l’opéra au Canada. À Beloeil, ce chef-d'oeuvre connu pour avoir fait vibrer les plus grands Opéras du monde sera projeté au centre culturel.

Cette version pour grand écran, réalisée par Pierre et François Lamoureux, fait suite à la captation de l’opéra présenté par l’Opéra de Montréal en mai 2019 à la Place des Arts dans une mise en scène du réputé cinéaste Charles Binamé et interprété par une distribution entièrement canadienne. Cette diffusion en salle est une première du genre pour l’Opéra de Montréal.

L'art lyrique pour une fois sur le devant de la scène

Ce projet pilote est le résultat de la réflexion du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) sur la captation et la diffusion de spectacles vivants à travers la province. L’art lyrique est la forme d’art qui circule le moins sur le territoire québécois, le plus souvent pour des raisons techniques et budgétaires. Or, l’opéra est bel et bien couru à travers le Québec, où les diffusions du Metropolitan Opera, entre autres, remportent un vif succès bien que les œuvres présentées ne mettent que rarement en scène des artistes d’ici.

C’est dans ce contexte que l’Opéra de Montréal souhaite souligner son grand intérêt à contribuer à la démarche de captation et de diffusion du MCCQ, particulièrement en fonction des nouvelles orientations stratégiques de la compagnie, qui miseront de plus en plus sur les histoires et les créateurs d’ici. L’opéra Carmen a été présenté à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts les 4, 7, 9, 11 et 13 mai 2019 à 19 h 30. La captation a eu lieu les 9 et 11 mai.

La projection se déroulera le 23 février 2020 au centre culturel de Beloeil, à 14h. Le coût des billets est de 8 $. Ces derniers sont disponible en ligne, directement au centre culturel ou par téléphone au 450 464-4772. Pour de plus amples renseignements, cliquer ici.