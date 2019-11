L'artiste textile Sylvie Lajoie expose ses trésors brodés à Beloeil

Tout est parti des trésors cachés de famille. Dès aujourd'hui jusqu'au 12 janvier 2020, la Maison de la culture Villebon de la Ville de Beloeil accueillera l’exposition "D’où je viens", de l’artiste textile Sylvie Lajoie.

Cette thématique d’exposition est née d’un intérêt pour les photos de famille qui dorment dans de vieux albums. Qui étaient-ils, quels liens avaient-il avec nous? L’utilisation de broderies, de tissus recyclés et le "dessin sur fil", servent ce geste de mémoire où le spectateur saura reconnaître le fil généalogique qui le reliera aux œuvres.

La technique utilisée, appelée "dessin sur fil" se base essentiellement sur la photographie qu'elle utilise pour créer ses toiles. Le papier est venu s'intégrer à ses oeuvres et le trio "photo, fil et papier "est partie intégrante de son travail actuel".

Le vernissage, accessible à tout public intéressé, se tiendra le dimanche 24 novembre dès 13 h. Il est possible de visiter l’exposition en semaine du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, les samedis et dimanches de 13 h à 17 h ainsi que les soirs de spectacle. L’entrée est libre. La maison de la culture Villebon est située au 630, rue Richelieu à Beloeil.