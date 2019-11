Près de 5 800 visiteurs ont afflué au Salon Arts et culture

Marie Lise Desrosiers, conseillère municipale à la Ville de Chambly, participait le 23 novembre dernier à la conférence de presse de la Fondation pour les arts et la culture du bassin de Chambly (FAC), dans le cadre de la 9e édition du Salon Arts et culture.

L’événement, qui réunit près de 150 artistes et artisans de la région, a connu un grand succès avec plus de 5800 visiteurs.

La Ville de Chambly travaille en partenariat avec la FAC depuis de nombreuses années. Elle est impliquée dans des projets comme L’Art-Rue, un événement familial permettant à la population de toutes les générations de créer de véritables œuvres d’art sur la rue Bourgogne.

Sur la photo sont représentés: Stéphane Bérard (conseiller municipal de la Ville de Richelieu), Diane Morneau (conseillère municipale de la Ville de Carignan), André Dion (propriétaire de la Ferme Guyon), Marie Lise Desrosiers (conseillère municpale de la Ville de Chambly), Jean-François Roberge (député de Chambly et Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur), Nadine Brunet (trésorière de la FAC) et Bruno Huissoud (président de la FAC).