Sous les chandelles, un concert de Noël de l'ensemble Ambitus

Le concert de Noël sous les chandelles est l'occasion pour l'Ensemble Ambitus de faire (re)découvrir un medley des plus beaux airs de Noël, samedi 14 décembre à 20h, à l'église Très-Saint-Cœur de Marie.

Ave Maria, Célestes, la suite pour orchestre du Ballet « Casse-Noisette », l'Alléluia de Haendel, le Minuit Chrétien, l'Enfant au tambour, Greensleeves, Plus près de toi mon Dieu et le magnifique Concerto pour la nuit de Noël d’Arcangelo Corelli... Toutes ces oeuvres seront présentées dans une Église uniquement illuminée de chandelles.



Voilà ce à quoi est convié l’auditeur de ce concert de Noël unique, qui entendra cette musique intemporelle par des musiciens exceptionnels. Isabelle Bouchard et Caroline Laurent sont aux violons, Dillon Archer à l’alto et David Bouchard au violoncelle.

L'atmosphère sera paisible et inspirante, sous la douce lueur des chandelles. L'église Très-Saint-Cœur de Marie est située au 2390, avenue Bourgogne. Le coût des billets est de 30$ en vente à la librairie Larico ainsi qu’à la porte le soir du concert, par téléphone au (514) 774-9148 ou en ligne.