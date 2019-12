Un Safari sauvage proposé en ciné-conférence le 8 janvier à Beloeil

Les Aventuriers Voyageurs reviennent avec une nouvelle destination pour embarquer les spectateurs. Une nouvelle ciné-conférence est programmée; elle portera sur un safari sauvage effectué en Tanzanie, présenté par le réalisateur Michel Léveillé, mercredi 8 janvier à 19h au Cinéma Beloeil.

Avec sa joie de vivre contagieuse, Michel Léveillé fera découvrir l’Afrique sauvage en 4X4 et en tente, grâce à un safari exceptionnel dans le parc du Serengeti et le cratère du Ngorongoro, véritable arche de Noé où buffles, hippopotames et flamants roses se côtoient en toute harmonie.

Les spectateurs rencontreront les Hadzabés, l'un des plus anciens peuples de chasseurs-cueilleurs connus à ce jour, et les Massaïs, ces guerriers semi-nomades. De somptueuses plages de sable blanc de l’île de Zanzibar feront également partie du voyage.

Qui est Michel Léveillé?

Il y a une dizaine d'années, le réalisateur a été initié au voyage en sac à dos par sa conjointe. Depuis, ils partent chaque année à la découverte de différents pays pendant plusieurs mois. Ils ont ainsi parcouru plusieurs pays d'Amérique centrale et du Sud, de l'Asie et de l'Afrique. Au-delà des beaux paysages, des richesses culturelles et historiques des pays qu’ils visitent, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est d'aller à la rencontre des peuples et de leur mode de vie.

Grâce à sa joie de vivre et à son sens de l’humour, Michel gagne facilement le cœur des gens. Cela lui permet d’avoir un accès privilégié au quotidien, aux coutumes et aux traditions des habitants qu'il côtoie. Caméra toujours à la main, la réalisation de son premier film de voyage est un rêve qu’il réalise pour ses 50 ans.

