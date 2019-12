Le Café-Théâtre présente "Matroni et moi" d’Alexis Martin

Le Café-Théâtre de Chambly démarre en force sa programmation 2020, avec la comédie québécoise Matroni et moi . Écrite par Alexis Martin et mise en scène par Karine et Marilou Cholette, cette pièce sera à l'affiche du 10 janvier au 8 février tous les vendredis et samedis à 20 h.

Gilles (Alexis Lebel) est un jeune étudiant en philosophie. Issu d’un milieu aisé, il vit une histoire d’amour peu conventionnelle avec une sympathique barmaid, Guylaine (Stéphanie Laurin), dont le frère Bob (Daniel Boutin), moins sympathique, fricote avec la pègre. Pris dans une histoire de règlement de comptes, Bob demande à Gilles d’aller livrer un document important au véreux Matroni (Pierre Chainey).

La rencontre entre Gilles et Matroni se transformera rapidement en un affrontement idéologique haut en couleur. Malgré les menaces, le jeune intellectuel restera sur ses positions... jusqu’à l’arrivée impromptue de son père M. Larochelle (Jean François Paradis).

Créée en 1994 par Alexis Martin, Matroni et moi est une pièce phare du théâtre québécois et fit l’objet d’une adaptation cinématographique en 1999 avec les acteurs Alexis Martin, Pierre Lebeau et Guylaine Tremblay. Cette comédie mordante s’adresse à un public averti en raison du langage utilisé.