Musée du Haut-Richelieu : dévoilement de la programmation 2020 le 6 février

Le Musée du Haut-Richelieu invite les citoyens au dévoilement de sa programmation 2020, le jeudi 6 février prochain dès 17 h. Un moment dédié à la découverte des expositions et des activités que le Musée vous réserve pour la prochaine année : décor sur céramique, fêtes d’enfants, programme éducatif et plus encore. Ce 5 à 7 sera également l’occasion de lancer la deuxième édition du projet "Histoires d’entreprises" qui inclut notamment une exposition temporaire et une publication.

Le deuxième volet de "Histoires d’entreprises" intitulé Les artisans du savoir-faire porte sur les divers métiers manuels de Saint-Jean-sur-Richelieu et des environs. Tailleurs, cordonniers, bijoutiers, forgerons et horlogers seront entre autres à l’honneur. Profitez de l’occasion pour vous procurer la publication liée à l’exposition offerte à un prix spécial de lancement, et pourquoi pas, la faire dédicacer par les auteurs.

Des prix de présence et rabais en boutique seront offerts ce soir-là uniquement. Situé au 182, rue Jacques-Cartier Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu, le Musée du Haut-Richelieu a pour mission de contribuer à la diffusion de l’histoire régionale et à la promotion de la céramique québécoise ancienne et contemporaine. Tous renseignements concernant les coûts d’admission et les heures d’ouvertures peuvent être obtenus sur le site Internet du musée.