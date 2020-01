Showfrette Festival : un week-end de lumière les 28 et 29 février

Les 28 et 29 février prochain dès 18 h, la population est attendue dans le Vieux-Beloeil sur le terrain de l’église St-Matthieu pour la 6e édition du Showfrette : Weekend en lumière. Près de 5000 personnes sont attendues.

Vendredi 28 février au soir, l’ambiance sera à la musique du monde avec Poirier qui offrira une compilation afro-house dès 19 h. S’en suivront des rythmes brésiliens avec Tupi Collective. Le samedi, les organisateurs attendent leur public en grand nombre pour une soirée Beachclub avec TIZI et Miss Shelton qui viendront électriser à la scène avec leurs rythmes dansants de 19h à 22h.

Jeux de vitesse lumineux, invités musicaux, projections...

L’entreprise beloeilloise TransQuébec éblouira grâce à ses projections lumineuses d’œuvres d’art et son mapping sur l’église signé Mathieu Bessette. Une centaine d’œuvres d’art d’adultes et d’enfants seront projetées à compter de 18 h. En nouveauté, deux artistes invités (Vj Vino et VJ Neno) animeront l’église pendant les spectacles. De plus, les visiteurs pourront participer à une station de VJ interactive.

Enfants, adultes et adolescents sont tous invités à s’amuser. En nouveauté, une activité de photographie Light Painting sera offerte à l’intérieur de l’église. Un jeu de vitesse lumineux, du maquillage UV ainsi que le photobooth Cinéma Beloeil seront offerts à l’intérieur de la sacristie. Le nouveau jeu d’énigmes L’expérience Sherlock Holmes de Trik Truk, une activité de Lasertag, la zone de jeux géants Raoul Chagnon ainsi qu’une foule d’animations lumineuses sauront vous

allumer!

Kiosques gastronomiques

Il sera possible de faire la tournée de kisoques de dégustations chez les restaurateurs du Vieux-Beloeil : Au Trait, Et Caetera, Küto, le Café du Vieux-Beloeil, Le Côte, Caquelon du Vieux-Beloeil, les Brasseurs du Moulin ainsi que Metro Plus Riendeau, en se procurant des coupons au coût de 2 $ à l’accueil.

De plus, les visiteurs auront accès au bar Showfrette extérieur où ils pourront y déguster des breuvages spécialisés, tels que du vin chaud, des cafés alcoolisés, etc., le tout, bien sûr, dans une ambiance conviviale, avec feux de camp pour vous réchauffer.

Cadeaux et tirage au sort...

Parmi les jeunes qui auront participé au concours de la projection d’œuvres d’art, La Zone Taktik

ainsi que Raoul Chagnon Jeux-Jouets offriront des certificats-cadeaux à quinze gagnants. Carpe Diem Yoga Chaud procédera également au tirage de certificats-cadeaux parmi les visiteurs qui auront répondu au sondage de satisfaction de l’événement.

Pour tous les détails de la programmation, rendez-vous sur site du festival.