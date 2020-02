Festivités et nouveautés à la Maison amérindienne et au Musée des Beaux Arts au Musée des Beaux Arts

La campagne d’adhésion des Muséales de Mont-Saint-Hilaire est désormais lancée, soutenue par le slogan "Faites partie de la fête ! Cette année bel et bien sera festive car La Maison amérindienne célèbre ses 20 ans et que le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire commémore ses 25 ans d’existence. Afin de souligner ces anniversaires, l'année 2020 sera ponctuée d'activités et d’évènements culturels joyeux et rassembleurs.

Le Musée des beaux-arts se refait actuellement une beauté grâce à l’appui de la municipalité avec un nouveau système d’éclairage plus performant pour les salles d’expositions, un bureau d’accueil attrayant ainsi qu’une boutique renouvelée offriront au public une visite des plus mémorables. Le personnel accueillera les visiteurs en mars dans une toute nouvelle ambiance.

Les Muséales, des lieux à découvrir

Les membres des Muséales auront le privilège d’être les premiers à découvrir ces nouvelles installations lors d’un événement VIP. Ce printemps, les maisons des artistes Ozias-Leduc et Paul-Émile-Borduas réouvriront leurs portes jusqu’à l’automne. Un bon moyen de mieux connaître la vie de ces deux grands artistes qui ont marqués chacun à leur façon l’histoire du Québec.

La Maison amérindienne un lieu d’échanges, de partage et de rapprochement des peuples, qui fête 20 ans de réconciliation, bien avant que ce mot devienne à la mode, ne sera pas en reste avec ses activités muséales, gastronomiques et environnementales. Reconnu par le gouvernement du Québec en 2019, elle demeure la seule institution de ce type à être agréée, multi-nation et située hors réserve, administré par un conseil d’administration issu des Premières Nations.

Reconnu comme une entreprise culturelle d’économie sociale, elle veille également à la conservation et la mise en valeur du Parc de l’érablière. Il est possible de devenir membre des Muséales de Mont-Saint-Hilaire en contactant le personnel du Musée au 450 536-3033 ou celui de La Maison amérindienne au 464-2500 ou encore de consulter les sites Internet du Musée des Beaux-Arts de Mont Saint-Hilaire ou de la Maison amérindienne.