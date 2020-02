D’amour et d’environnement à la Maison de la Culture Eulalie-Durocher

Dans le cadre de sa nouvelle programmation hiver/ printemps 2020, la Maison de la culture vous propose deux activités gratuites durant le mois de février.

À vos frigos – Conférence sur le gaspillage alimentaire

Au Canada, 58 % de la nourriture est perdue ou jetée tout au long de la chaîne alimentaire. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe de nombreuses astuces pour agir à la maison et au bureau contre

ce gaspillage. Un expert du Jour de la Terre vous partagera ses trucs et astuces mardi le 11 février à 19 h. Une heure de discussion pour vous outiller dans votre lutte contre le gaspillage alimentaire, grâce à des conseils simples et pratiques. La conférence gratuite offerte par le Fonds Éco IGA.

Lettre d’amour, porto et chocolat

« Mon amour, cela fait si longtemps que je n’ai pas écrit ces deux mots. Les dire est bon, mais les mettre sur ce papier pour toi me donne un plaisir si fort… que je crois bien que je recommencerai. Je suis installé dans la chambre devenue bureau. Ta présence est là. Je l’aime et je t’aime. » Extrait des lettres à Anne. 1962-1995, François Mitterrand.

L'amour donne des ailes, transporte les âmes, brise les cœurs... Sous la direction de Silvie St-Onge, savourez la lecture des plus belles lettres d'amour de l'Histoire par la Troupe de théâtre de Saint-Antoine-sur-Richelieu. L'événement se déroule dimanche 16 février à 16h. L'entrée est gratuite.

Exposition « Flow » par Isabelle Grondin

Vous avez jusqu’au 1er mars pour découvrir le travail de l’artiste antonienne Isabelle Grondin. Travaillant avec l’acrylique et les bâtons à l’huile, venez découvrir les différentes possibilités de ses médiums en plus de visitez l’univers singulier de l’artiste. Elle y présente des personnages principalement féminins dans des lieux familiers, voire intimistes, où les végétaux colorés et dansants sont largement représentés. L'exposition est accessible les samedis et dimanches de 12 h à 17 h. L'entrée est libre.