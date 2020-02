Shanghai et escapades provinciales, une nouvelle ciné-conférence des Aventuriers Voyageurs

C’est une invitation à l’émerveillement et à la découverte que l’organisme Les Aventuriers Voyageurs vous lance par la présentation d’une nouvelle ciné-conférence : Shanghai et escapades provinciales.

Ne manquez pas l’occasion de découvrir ce superbe récit de voyage qui sera présenté par les réalisateurs Steve Routhier et Mylène Richard dimanche 23 février à 13h au Cinéma Beloeil.

Suivez Steve et Mylène au cours de leur visite de la plus grande ville de Chine, la spectaculaire Shanghai. Cette mégalopole cosmopolite se distingue par une diversité étonnante de styles architecturaux, entremêlant les maisons traditionnelles chinoises, des immeubles de l’époque coloniale et le district futuriste de Pudong.

Parcourez ensuite les villages, les temples aux parfums d’encens et les montagnes effleurant les nuages. Découvrez trois provinces de la région, et partez à la rencontre d’une riche culture millénaire.

Steve et Mylène, fidèles collaborateurs des Aventuriers Voyageurs depuis leur tout début, en sont à leur quatrième film de voyage. Inséparables dans la vie, ce couple de professionnels autodidactes se dévoue à 110% pour le plaisir de voir leurs projets menés à terme. Ils aiment se lancer de nouveaux défis et chacun ayant leurs forces et faiblesses, ils se complètent merveilleusement bien.

Steve se charge de tous les aspects techniques du film de voyage, ce chasseur d'images adore consacrer son énergie devant la console de montage. Quant à Mylène, Gaspésienne d'origine, elle se démarque en planifiant des itinéraires précis au quart de tour.

Tous ceux qui la connaissent vous diront qu'elle a une mémoire hors du commun, ce qui a aidé plus d'une fois Steve à ne pas oublier le nom de ce beau village au fond de cette vallée nichée dans cette province dont le nom lui échappe.