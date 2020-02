Scène musicale: le duo émergent Stick & Bow débarque à Longueuil

Le groupe Stick & Bow revient sur scène suite au lancement de leur tout nouvel album Resonance. Acclamé par la critique, l’album est décrit par The WholeNote de Toronto comme « totalement charmant » et « tout simplement brillant ». Le vendredi 6 mars à 20h, le duo sera au Théâtre de la ville à Longueuil.

La percussionniste Krystina Marcoux et le violoncelliste Juan Sebastian Delgado ont produit leur programme novateur – mettant en vedette la musique de Bach à Radiohead – partout au Québec et au Nouveau-Brunswick en tant qu’« artistes émergents » des Jeunesses musicales du Canada, sans oublier leurs récents passages à Paris et à New York.

L’album Resonance explore toute une palette de styles musicaux, en transcendant les traditions avec de nouveaux arrangements de morceaux allant de Bach à Boccherini et de Nina Simone à Radiohead. Qu’il joue de la musique baroque ou un tango, du rock ou du jazz-manouche, le duo Stick & Bow le fait toujours avec passion, finesse et maîtrise technique, en proposant des arrangements éclectiques et surprenants de certaines œuvres musicales les plus célébrées de l’histoire de la musique. La combinaison de ces deux instruments offre un potentiel infini de découvertes et d’interprétations musicales, sous un angle original et inattendu.