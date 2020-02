Un monologue amoureux à la Maison de la culture de Saint-Antoine

Après une tournée au Québec et un arrêt à la Petite Licorne de Montréal à l’autonome dernier, la Maison de la Culture Eulalie-Durocher accueille la pièce J’t’aime encore.

Sur scène Marie-Joanne Boucher (O’, Providence et Virginie) présente un monologue empreint d'humour, écrit à sa demande par l’auteure Roxanne Bouchard. Prise de parole féminine, universelle et intergénérationnelle, l’actrice prend à partie le public dans ses réflexions autour de sa vie, de ses choix et de sa carrière.

« À vingt ans, on rêvait de liberté. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est attaché? Pourquoi est-ce qu'on a voulu être la moitié d'un autre, puis choisi de fonder une famille? Pourquoi s'entêter à aimer encore quand il serait si facile de partir? J't'aime encore est un récit qui explore le besoin d'enracinement et la présence dérangeante du doute. »

Dans un monde où l’image et la réussite sociale dictent souvent nos idéaux, la pièce devient un plaidoyer pour la beauté des gestes du quotidien, le 4 avril à 19 h 30, à la Maison de la culture-Eulalie Durocher. Les billets sont en vente en ligne au coût de 20 $, au bureau municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu ou en téléphonant au (450) 787-3497 poste 5.