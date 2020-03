Le sein mis à nu, une histoire contée par Diane-Marie Racicot

Accompagnée par Normand Perron, musicien, Diane-Marie Racicot, raconte l’histoire de plusieurs femmes (et hommes) de générations, de classes sociales et de cultures différentes, qui ont en commun... une histoire reliée à leurs seins. Cette histoire contera le bonheur d'être soi, mercredi 11 mars à 13 h 30, à la Maison de la culture Villebon.

L’artiste parle à ses spectateurs de la joie, de différence, du désir de plaire et de certaines autres réalités… Des récits inspirés de la vie; touchants, dramatiques ou amusants, mais tous intriguants. À cela, elle ajoute les réflexions et les émotions qui ont émergées d’elle lors de cette aventure.

Diane-Marie Racicot s'inspire très souvent des récit de vie. Comédienne, animatrice et conteuse, elle a toujours exercé des métiers de communication et a souvent raconté des histoires. Forte de son expérience de scène, elle s'est lancée comme conteuse en 2003. Depuis, elle n'a jamais vraiment arrêté: festivals, maisons de la culture, musées, groupes privés. Avec vivacité, elle touche droit avec ses créations souvent inspirées par la vie, la sienne et celle des autres.