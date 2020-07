Cet été, plongez dans le passé en vous promenant dans le Vieux-Chambly

L’été sera assurément différent cette année. Pour permettre à tous de passer du temps près de la maison, la Ville de Chambly propose des balades enrichissantes, à faire seul ou en famille.

Apprenez-en plus sur l’histoire du patrimoine de votre ville en essayant l’une des activités suivantes offertes par la Ville.

Balado-découverte

Téléchargez l’application gratuite Baladodécouverte via le site Internet du même nom et parcourez la ville en écoutant les bandes audio pour voyager dans le temps.

Circuit de l’audioguide

Baladez-vous accompagné de la narration animée proposée par le circuit audioguide, proposant histoires, anecdotes et faits cocasses dans une ambiance d’autrefois. Afin de connaître les récits inédits de l’un des trois circuits proposés sur le patrimoine local, téléchargez gratuitement les extraits audio sur le site de la Ville.

Circuit patrimonial

Vous avez remarqué, ces panneaux d’interprétation ou ces grands personnages installés aux points phares du patrimoine naturel et bâti de Chambly ? Consultez le dépliant du circuit patrimonial pour découvrir où ils se cachent et ainsi, en apprendre plus sur l'histoire de la région.