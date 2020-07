Découvrez l'univers de Lisa Stock à la Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu

La Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu présente les œuvres de l’artiste locale Lisa Stock. Ses œuvres seront exposées à la Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu, du 1er au 20 août 2020. Jours et heures d’ouverture : mercredi au dimanche de 10h00 à 16h00.

Artiste multidisciplinaire et autodidacte, Lisa Stock a toujours été artiste dans l’âme. Son parcours a débuté dès l’enfance par la confection de bandes-dessinées avec des animaux évoluant dans des scénarios farfelus.

Au secondaire, elle était reconnue pour ses peintures, ses dessins et son talent musical. Elle gagnera plusieurs concours et des bourses. Elle migrera en photographie à sa sortie de l’école en 2007, allant étudier la photographie professionnelle au prestigieux Collège Marsan de Montréal en 2009.

Depuis ce temps, elle s’est spécialisée en photos de spectacles et a couvert plus de 300 concerts à l’échelle internationale. Ses captures ont été publiées à de multiples reprises dans des magazines reconnus autour du monde, des États-Unis au Japon, dont le fameux ELLE magazine et le Modern Drummer magazine.

L’exposition qui aura lieu à la Maison de la Culture englobera toutes les formes d’arts qu’elle pratique : la peinture, le dessin et la photographie de tous genres. Lisa prévoit aussi inclure de nouvelles disciplines qu’elle explore depuis les derniers mois, préparant donc des surprises pour les visiteurs.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez communiquer avec moi, au numéro de téléphone 450.846.2285 ou par courriel à [email protected] .