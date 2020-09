Médiation culturelle au Musée du Haut-Richelieu: à la découverte de la céramique

Le Musée du Haut-Richelieu accueille la céramiste Holly Ratcliffe dans le cadre d’un atelier de médiation culturelle intitulé Apprivoiser sa mortalité à travers l’argile et les cultures du monde, les 10 et 11 octobre prochains.

Holly Ratcliffe, céramiste, anthropologue et théologienne, s’intéresse au concept de mortalité. Selon elle, « Dans les cultures occidentales, la mort est encore un sujet à éviter à tout prix, jusqu’à ce qu’elle nous touche. On n’a plus de rituel commun et on ne sait plus faire le deuil. Mais, cette attitude envers la mort n’a pas toujours été le cas, même dans l’histoire européenne, sans parler du monde entier. »

Une conférence avant l'atelier

À travers cette réflexion, l’artiste a développé un atelier qui allie conférence et manipulation d’argile.

Le but de cette activité est d’ouvrir ce sujet à une réflexion anthropologique et un travail créateur à l’aide de l’argile. L’activité aura lieu les 10 et 11 octobre prochains. Tout d’abord, Holly Ratcliffe tiendra une conférence le samedi matin et y présentera des objets d’art funéraire de plusieurs cultures, et fera une exploration de pratiques et de significations de chaque tradition. Le samedi après-midi, elle animera un atelier de création avec de l’argile.

Ce travail créateur peut être inspiré par une œuvre de la présentation ou une création tout à fait personnelle. On peut de même créer une petite urne façonnée. Le dimanche après-midi permettra aux participants de poursuivre la réflexion et de terminer le décor de leur pièce. Par la suite, la céramiste cuira les œuvres en argile dans un four spécialisé et les participants pourront les récupérer environ deux semaines plus tard.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire par téléphone au Musée du Haut-Richelieu au 450 347-0649. Les places sont limitées. Les personnes inscrites s’engagent à participer à toutes les étapes de la médiation culturelle, soit le samedi 10 octobre de 10 h à 16 h et le dimanche 11 octobre de 13 h 30 à 16 h. L’activité est gratuite et rendue possible grâce au Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).