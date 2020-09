Une programmation gratuite pour les Journées de la Culture à Saint-Antoine-sur-Richelieu

L’édition 2020 des Journées de la culture se déroulera à la grandeur du Québec du 25 septembre au 25 octobre. Une occasion de se retrouver et de mettre en valeur notre milieu culturel.

Deuxième vie poétique d'un frêne malade

Depuis juillet l'artiste antonien, Yves Bujold, qui est à la fois peintre et sculpteur, transforme un frêne malade en une œuvre magistrale à la fois poétique et féérique. Accompagner dans cet ambitieux projet par son compagnon Réjean Marchessault, vous serez surpris autant par le détail du travail que par la multitude d'histoires et de scènes qu'on y retrouve. Profitez du mois de la culture pour aller à leur rencontre, discuter et voir la magie opérer sous vos yeux.

» Place Dompierre sur Mer

Atelier de sculpture d'argile

Dans le cadre de ses Ruches d’Art, la Maison des jeunes La Traversée vous invite à venir vous initier au travail et à l'art du merveilleux médium qu'est l'argile. Sous forme d’atelier non dirigé, tous, jeunes et moins jeunes pourront à leur guise explorer leur créativité en se salissant les mains. Le samedi 26 septembre à 15 h à la Maison de la culture Eulalie-Durocher.

Atelier démonstration de boulangerie

C'est lors de l'édition 2019 des Journées de la culture que s'est concrétisée la construction collective d’un four à pain. Déjà plusieurs citoyens, accompagnés de nos maîtres, ont pu se l'approprier. Amateurs de boulangerie ou tout simplement épicurien curieux, apprenez les bases de la fabrication du pain et découvrez les secrets de Caroline Bouyer, artisane boulangère des Métiers et Traditions. Le façonnage, la poussée, la cuisson n'auront plus de secret pour vous. Ainsi nous aurons la chance de déguster le résultat de la première fournée de pain du four de Saint-Antoine-sur-Richelieu.

» Le dimanche 27 septembre à 10 h à la Maison de la culture Eulalie-Durocher.

Atelier-conférence de Yolande Bernier, peintre Nihonga

Vous avez déjà entendu parler du Nihonga ? Le terme signifie littéralement « peinture (ga) japonaise (nihon) ». Madame Miyuki Tanobe, artiste antonienne de renommée internationale a largement contribuée à faire connaître cette manière de peindre. Depuis trente ans, l'artiste Yolande Bernier travaille avec la Nihonga développant cette forme d’art en fonction de son esthétisme personnel et des réalités d’ici.

Avec passion, l'artiste nous entretiendra sur cette technique caractérisée par l`usage des pigments de minéraux. Un voyage au départ de l’Inde, en passant par la Chine et la Corée, jusqu’au Japon. Dimanche 18 octobre - 11 h à la Maison de la culture Eulalie-Durocher.

» Une réservation est requise via le site http://www.saint-antoine-sur-richelieu.ca ou par téléphone au 450 787-3497.