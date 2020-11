Offrez la culture en cadeau cette année

À l’approche du temps des fêtes, La Maison amérindienne et le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire confirment la réouverture de leurs boutiques muséales afin de permettre à tous de privilégié l’achat local et offrir des cadeaux uniques en cette année de pandémie.

Les boutiques sont ouvertes dès maintenant selon des plages horaires spécifiques et en tout temps, sur rendez-vous.

Les boutiques de La Maison amérindienne et du Musée des beaux-arts de Mont-Saint- Hilaire permettent d’offrir des cadeaux inusités et solidaires à la culture tels que de l’artisanat autochtones provenant de différentes Nations autochtones du Québec et du Canada, des œuvres originales d’artistes locaux reconnus, un large éventail de recueils de poésie, livres jeunesses, catalogues d’expositions et ouvrages spécialisés, sans oublier le volet gastronomique qui propose une variété de produits du terroir.

Pour les indécis, il est également possible de se procurer des certificats-cadeaux de La Maison amérindienne et du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire disponibles en tout temps à l’accueil de l’une ou l’autre des institutions muséales.

Offrir la culture : L’adhésion-cadeau, une idée originale

Une année particulière se termine bientôt et le milieu culturel a été particulièrement éprouvé. Afin de soutenir les institutions muséales, offrez à vos proches une adhésion aux Muséales de Mont-Saint-Hilaire qui permettra un accès privilégié à La Maison amérindienne, au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire ainsi qu’au Domaine Ozias- Leduc et à la Maison Paul-Émile-Borduas.

La boutique de La Maison amérindienne accueille les visiteurs du mercredi au vendredi de 10 h à 17 h et le samedi et dimanche de 13 h à 17h, tandis que la boutique du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire ouvre ses portes du mercredi au vendredi de 10 h 12 h et de 13 h à 16 h.

Pour plus d’informations, on peut communiquer avec La Maison amérindienne au 450 464-2500 ou à [email protected] ou avec le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire au 450 536-3033 ou à ré[email protected]