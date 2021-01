Nouvelles mesures en vigueur à la bibliothèque de Chambly

Afin de respecter les différentes mesures annoncées par le gouvernement du Québec, la Bibliothèque municipale de la Ville de Chambly reprendra son service de prêt sans contact à la population, avec un horaire bonifié, et permet l’accès à sept espaces de travail réservés aux étudiants, dès aujourd'hui, le jeudi 14 janvier.

Pour effectuer un prêt, les usagers doivent réserver à l’avance sur le site https://simba2.crsbp.qc.ca, en se connectant à Mon dossier. Il est également possible de réserver par téléphone au 450 658-2711 ou par courriel à [email protected] afin de transmettre la liste de lecture (10 livres maximum par usager). Lorsque la commande est prête, un membre de l’équipe communique avec l’usager pour l’aviser. La chute à documents sera par contre ouverte en tout temps.

Réserver un espace de travail (étudiants seulement)

Sur présentation d’une carte étudiante, les usagers peuvent réserver l’un des sept espaces de travail (deux espaces de travail fermés munis d’un poste informatique et cinq espaces de travail ouverts avec accès à un branchement électrique). Il est possible d’effectuer une réservation en ligne sur le site ville.chambly.qc.ca à l’aide du numéro de la carte Accès, par téléphone, au 450 658-2711, poste 0, pendant les heures d’ouverture ou par courriel à [email protected] .

La réservation peut être accordée au plus tôt 72 h à l’avance. Aucune limite de temps ne sera imposée, sous réserve de disponibilité. Conformément aux directives de la Santé publique, l’étudiant doit être seul, porter un couvre-visage en tout temps et utiliser des écouteurs personnels. Il n’est pas possible de circuler dans les rayonnages et d’imprimer des documents.

L’horaire pour la cueillette des prêts et la réservation d’un espace de travail est du mardi au jeudi, de 10 h à 19 h, et les vendredi et samedi, de 9 h à 17 h.