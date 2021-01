Exposition de peinture au Pôle culturel de Chambly jusqu'en mars

La Ville de Chambly présente jusqu'au 22 mars Même(s) et autre(s), ou la confusion des limites, d’Angélique Ricard, une exposition de peinture présentée dans les vitrines extérieures du Pôle culturel de Chambly.

« Dans le cadre de cette exposition, je propose une réflexion sur l’acte de peindre, le processus et les limites indéfinies de création. Lorsque le fini, l’in-fini et l’infini se côtoient simultanément et que chaque geste déclare une fin possible, tout en générant une ouverture sur les avenues autres, infinies, à quel moment peut-on se laisser croire que l’œuvre devant nous est entièrement achevée », explique la principale intéressée.

Nouveauté – exposition virtuelle

Puisque cette exposition n’est accessible que par l’extérieur du Pôle culturel de Chambly, il est également possible de découvrir les œuvres d’Angélique Ricard par le biais du site Internet de la Ville.

Par le support d’une vidéo, il est possible d'observer les créations installées sur les murs du Pôle culturel, tout en ayant accès à l’artiste qui se cache derrière ces œuvres. Toutes les œuvres installées au Pôle culturel sont aussi mises en ligne, sous forme de galerie.