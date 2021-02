Culture Montérégie invite les artistes et organismes de la Montérégie à un atelier-conférence sur la créativité et l'innovation. Cette rencontre gratuite se tiendra ce 25 février à 16h sur la plateforme Zoom. Les participants devront obligatoirement s’inscrire afin de confirmer leur présence et de recevoir le lien vers la conférence. Les places sont limitées.

Cette rencontre permettra aux participants d'entendre Sylvain Rouillard, psychologue et spécialiste en créativité. En plus d’enseigner la créativité dans le milieu universitaire, Sylvain Rouillard est aussi président de Créa-Québec, l’association québécoise pour le développement de la créativité.

« Grâce à l’expertise de cet invité, les participants comprendront mieux en quoi consiste la créativité et comment la stimuler.La créativité est un outil puissant dans les activités artistiques, mais également pour résoudre les problèmes, faire face aux changements ou créer du nouveau. Il est donc très important de connaître les bons leviers pour la développer, surtout par les temps qui courent », mentionne Sylvain Rouillard.

Notons que cette rencontre s'inscrit dans l'objectif de Culture Montérégie d'offrir aux artistes et organismes de la région, de l'information pertinente et de qualité pour la poursuite de leur carrière ou de leur mission.