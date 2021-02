Les oeuvres d'une artiste de Longueuil exposées chez Culture Montérégie

Les oeuvres d'une artiste de Longueuil sont parmi celles qui sont exposées dans les bureaux de Culture Montérégie. L'organisme qui a pour mission de promouvoir la culture et les talents des artistes de la région invite toutes les entreprises collectives et d'affaires à en faire autant.

Le titre des créations de Geneviève Cadieux-Langlois retenues dans le cadre de ce projet sont T'es tu déjà demandé si c'était toi ou l'autre qui te regardait et Refais-le, défais-le, problème. Créées en 2018, les oeuvres émanent de l'exposition Elle rêve, elle coeur, elle crie, elle coup de poing. Dans cette démarche artistique, l'artiste aborde la résilience du genre féminin en interrogeant les idées préconçues sur son identité de genre en lien avec son territoire d'appartenance, la Montérégie.

« En cette période trouble, les grands comme les petits gestes comptent. Nous étions capables de dégager un budget permettant de recevoir, en location pendant un an, les œuvres de quatre artistes. Cette mini-exposition est une motivation supplémentaire pour l’équipe de retrouver ses espaces de travail. Nous avons bien hâte de cohabiter avec ces œuvres qui, inspirées d’un thème plus qu’actuel, nous rappellent que la solidarité constitue un fameux coup de pouce à la résilience » mentionne Nancy Bélanger, directrice générale de l’organisme.

Les œuvres choisies ont été sélectionnées par un comité formé de deux employés et d’un commissaire d’exposition au terme d’un appel de propositions. La thématique privilégiée pour cette exposition était la « résilience ». « L’interprétation du thème se voulait le plus large possible, peu importe le moment de la création et son contexte, du moment que les œuvres évoquaient cette capacité de l’humain à s’adapter et faire face à l’adversité », explique Nancy Bélanger. Les artistes sont : Geneviève Cadieux-Langlois (Longueuil), Rose Élise Cialdella (Verchères), Susan St-Laurent (Boucherville) et Tina Struthers (Vaudreuil-Dorion).

Les mois en télétravail auront assurément laissé des traces et changé les habitudes. Un projet d’exposition dans les locaux de l’entreprise peut être un moyen stimulant pour agrémenter le retour en offrant un beau prétexte aux échanges retrouvés. Vous êtes intéressés par un projet d’exposition dans votre entreprise ? Faites appel aux services de Culture Montérégie qui offre, via son programme Connexion culture affaires, une gamme de services dédiés au milieu des affaires.

Pour en savoir plus : https://culturemonteregie.qc. ca/initiatives/relations-arts- affaires/.