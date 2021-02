Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire vous accueille de nouveau

Après de longs mois d’attente, l’équipe du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire est de retour en poste et retrouve ses membres, son public et ses artistes. Le déconfinement des institutions muséales québécoises a permis la réouverture des salles d’expositions, accueillie comme une bouffée d’oxygène pour les amateurs d’arts visuels de partout.

La reprise de la programmation anniversaire, interrompue abruptement à la fin de septembre 2020, permet la présentation de l’exposition-concours du Salon d’automne : les 150 variations du confinement. Depuis la réouverture du 9 février, les visiteurs sont ravis de s’imprégner des différents univers des artistes participants. Ces derniers ont su rivaliser d’habileté et de créativité pour offrir un parcours varié, haut en couleurs et en émotions.

Aussi, chaque visiteur aura la chance d’exprimer son coup de cœur en votant pour l’œuvre de son choix. Les résultats de la compilation des votes pour le Prix du grand public et le Prix du jeune public, seront dévoilés en ligne le lundi 8 mars à 11h00. Le Salon d’automne 2020, sera présenté jusqu’au 7 mars 2021, l’activité parfaite pour la semaine de relâche.

Pour les amateurs d’arts et les curieux qui ne pourraient pas se déplacer en salle, ou pour des soirées de couvre-feu plus divertissantes, il est important de rappeler que le Musée offre du contenu numérique sur son site internet, tel que : les capsules vidéo Rendez-vous Parlons d’art avec l’historienne de l’art, Sylvie Coutu, ainsi que la nouvelle exposition virtuelle Ozias Leduc : un artiste entre ciel et terre.

Ce printemps, les visiteurs seront invités à découvrir Reflet, de l’artiste expressionniste émergeant, Samuel Jacques Charbonneau, qui sera présenté du 13 mars au 25 avril. Suivra Le miroir agité, de l’artiste pluridisciplinaire Jérémie Boudreault, du 2 mai au 27 juin 2021.

Le Musée est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h, les samedis et dimanches de 13h à 17h. Il est fortement recommandé de réserver votre visite en communiquant par téléphone au : 450-536-3033 ou en écrivant à : [email protected] .

Horaire des visites

- Lundi et mardi : 9h30 - 11h -13h30 – 15h

- Mercredi au vendredi : 9h30 – 11h – 12h30 – 14h00 – 15h30

- Samedi et dimanche : 13h30 - 14h30 - 15h30