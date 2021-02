163 020 $ pour soutenir des initiatives culturelles de la circonscription de Chambly

Les Villes de Chambly, Carignan, Richelieu et Saint-Basile-le-Grand se partageront une aide financière de 163 020$ dans le cadre d'ententes développement culturel qui seront majoritairement d’une durée de 3 ans.

L'utilisation de ces fonds est à la discrétion des municipalités bénéficiaires. Le gouvernement du Québec annonce cette année un nombre record de 184 ententes totalisant 22 M$ avec des municipalités et des MRC autres que Québec et Montréal.

Ces ententes participent concrètement à l’enrichissement et à la vitalité culturelle des régions. Elles s’adaptent aux besoins cernés par les villes et les MRC et font en sorte que les citoyens aient accès à des œuvres et à des activités culturelles en phase avec leur réalité.

Cette aide financière du gouvernement du Québec s’ajoute aux mesures mises en place pour préserver l’écosystème culturel dans le contexte de la pandémie de COVID-19. En soutenant la réalisation d’activités dans le respect des règles sanitaires en vigueur, ce montant assurera une reprise plus rapide des activités culturelles lorsque la situation le permettra.

« Je me réjouis de cette nouvelle dont les sommes annoncées mettront de l’avant la culture locale et régionale. En ces temps difficiles, la culture et les arts permettent de nous épanouir. Les citoyens pourront assurément en bénéficier et surtout, en profiter. Ce partenariat vise à soutenir le développement et la vitalité culturelle des territoires tout en étant adapté aux besoins des municipalités », précise Jean-François Roberge, député de Chambly et ministre de l’Éducation.