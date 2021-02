Le bluesman Adam Karch en spectacle virtuel pendant la relâche

La Ville de Beloeil, en collaboration avec la Télévision de la Vallée-du-Richelieu, présentera un concert du bluesman Adam Karch en formule duo le jeudi 4 mars prochain à 19 h 30 en webdiffusion.

Le spectacle capté à la maison de la culture Villebon sera également disponible en rediffusion pour une durée de cinq jours. Il est gratuit pour les résidents de Beloeil et au coût de 5 $ pour les non-résidents.

Adam Karch incarne le savant mélange de blues et de compositions de style Americana des meilleurs songwriters de l’Amérique. Adam grandit sur une ferme près du village québécois de L’Acadie. Très jeune, il est fasciné par la guitare. Dès l’âge de 15 ans, il se produit fréquemment en spectacle et gagne une expérience inestimable, ce qui lui permettra à 18 ans d’accompagner Jeff Healey en Allemagne. Épaté par le jeu et la voix du musicien, le légendaire musicien canadien Walter Rossi produit son premier album « Crossroads Diaries » en 2002. Adam vient de lancer son nouvel album « Everything Can Change » (7 février 2020) qui reçoit d’élogieuses critiques. Il sera en formule duo accompagné de Richard Deschênes à la basse et aux chœurs.

Les personnes intéressés par le visionnement de ce spectacle peuvent se rendre sur la plateforme beloeil.spectaclesendirect.com pour l'inscription. Il suffit de se créer un compte en quelques clics et de sélectionner les spectacles désirés.

Ceux-ci seront disponibles à partir du site web, en direct à la date et l’heure du spectacle ainsi qu’en rediffusion. Il sera possible pour les spectateurs de visionner le spectacle sur leur téléphone intelligent, tablette ou ordinateur et d’interagir avec les artistes en direct, par écrit.

Le soir du spectacle, il sera également possible d’interagir par vidéo et de participer à une discussion avec les artistes après le spectacle, contactez le [email protected] si vous êtes intéressés.