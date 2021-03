279 000 $ pour soutenir des initiatives culturelles dans la circonscription de Borduas

En vertu d'ententes de développement culturel, les Villes de Beloeil, de Mont-Saint-Hilaire, de Saint-Antoine-sur-Richelieu et à la MRC de la Vallée-du-Richelieu se partageront, pour les trois prochaines années, une somme de 279 000$. Ces montants pourront être investis à la convenance des bénéficiaires dans des initiatives culturelles prenant place sur leur territoire.

En vertu de ces ententes, la Ville de Beloeil reçoit 100 000$, celle de Mont-Saint-Hilaire va renflouer ses coffres de 30 000$ alors que Saint-Antoine-sur-Richelieu met la main sur 15 000$. Pour sa part, la MRC se voit décerner la plus grosse part du gâteau avec une somme de 134 000$.

Notons que ces aides financières sont remises à ces territoires au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy par le député de Borduas, Simon Jolin-Barrette. Le gouvernement du Québec annonce cette année un nombre record de 184 ententes totalisant 22 M$ avec des municipalités et des MRC autres que Québec et Montréal. Ces ententes participent concrètement à l’enrichissement et à la vitalité culturelle des régions.

Elles s’adaptent aux besoins cernés par les villes et les MRC et font en sorte que les citoyens aient accès à des œuvres et à des activités culturelles en phase avec leur réalité.

Cette aide financière du gouvernement du Québec s’ajoute aux mesures mises en place pour préserver l’écosystème culturel dans le contexte de la pandémie de COVID-19. En soutenant la réalisation d’activités dans le respect des règles sanitaires en vigueur, ce montant assurera une reprise plus rapide des activités culturelles lorsque la situation le permettra.



« Notre gouvernement considère les municipalités comme des partenaires essentiels au développement et au rayonnement de la culture. Par leur connaissance des atouts locaux et régionaux, elles contribuent à consolider la vitalité culturelle de leur territoire. Les ententes conclues avec les partenaires de la circonscription de Borduas s’inscrivent en ce sens et confirment le dynamisme des collectivités de la région », précise Simon Jolin-Barrette, député de Borduas.