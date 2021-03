Le duo La Spagna en concert virtuel le 18 mars

La Ville de Beloeil, en collaboration avec la Télévision de la Vallée-du-Richelieu, présentera La Spagna, un concert de musique baroque le jeudi 18 mars à 19 h 30 en webdiffusion.

Le spectacle capté à la maison de la culture Villebon sera également disponible en rediffusion pour une durée de cinq jours. Il est gratuit pour les résidents de Beloeil et au coût de 5 $ pour les non-résidents.

Margaret Little à la viole de gambe et Antoine Malette-Chénier à la harpe triple sont deux musiciens accomplis de la scène baroque québécoise. Ils seront à Beloeil le temps d’un récital lumineux réunissant des chansons et des danses espagnoles et italiennes des 16e et 17e siècles. Les chansons et les danses entendues en Espagne et en Italie à l’époque baroque revivent, en un bouquet de couleurs vives et de rythmes endiablés!



Rendez-vous sur la plateforme beloeil.spectaclesendirect.com pour s'inscrire. Il suffit de se créer un compte en quelques clics et de sélectionner les spectacles désirés.

Ceux-ci seront disponibles à partir du site web, en direct à la date et l’heure du spectacle ainsi qu’en rediffusion. Il sera possible pour les spectateurs de visionner le spectacle sur leur téléphone intelligent, tablette ou ordinateur et d’interagir avec les artistes en direct, par écrit.

Le soir du spectacle, il sera également possible d’interagir par vidéo et de participer à une discussion avec les artistes après le spectacle, contactez-nous à [email protected] si vous êtes intéressés.