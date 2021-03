L’Atelier lyrique de Chambly reçoit une aide de 3 456 $ 

Le député de Chambly, Jean-François Roberge, a annoncé une aide financière de 3 456 $ octroyée à l’Atelier lyrique de Chambly, dont la survie était menacée à court terme en raison de la crise sanitaire. La somme provient du Fonds régional d’urgence pour les organismes affectés par la pandémie de COVID-19.

Découlant du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier, ce fonds permet d’offrir un soutien aux organismes à but non lucratif qui risquaient de cesser leurs activités dans les 6 à 8 mois. Les organismes admissibles avaient jusqu’au 29 janvier 2021 pour déposer leur demande.

À l’échelle nationale, un total de 56 organismes culturels bénéficient du Fonds régional d’urgence pour les organismes affectés par la pandémie de COVID-19, qui s’élève à plus de 1,5 M$. Le gouvernement du Québec continuera de collaborer avec les organismes culturels pour leur permettre de maintenir leurs activités, tout en favorisant l’accessibilité à une offre culturelle diversifiée dans l’ensemble des régions du Québec.

« Je suis très heureux de cette nouvelle pour l’Atelier lyrique de Chambly et sa fondatrice et directrice artistique, Mme Christiane Fournier. Grâce à elle, les membres peuvent s’épanouir par la chanson. Cette organisation est une grande contribution au milieu culturel dans la communauté et c’est important de lui apporter notre soutien », souligne Jean-François Roberge, député de Chambly et ministre de l’Éducation