La Maison de la culture Eulalie-Durocher accueille une toute nouvelle exposition jusqu’au 17 avril. Pierrette Richer invite la population à venir découvrir son univers à travers un dispositif installatif inspiré de la forêt.

La nature étant au cœur de sa démarche artistique, l’artiste souhaite attirer l’attention sur la beauté et la richesse de milieux naturels complexes, fragiles et miniatures. Elle utilise différents médiums pour créer des œuvres qui provoqueront un état contemplatif chez le spectateur. Intéressée par la similitude existante entre la formation des motifs créés par la nature et ceux que l’on retrouve dans les travaux d’aiguille, l’artiste nous surprend avec un ensemble organique et coloré.

Ce servant, entre autres, de cerceaux de broderie en guide de cadre, à l’aide de l’aquarelle, l’artiste présente un ouvrage s’apparentant aux configurations tracées par une aiguille piquant un motif aux couleurs acidulées.

Mesures sanitaires

Une exposition à découvrir à l’aube du printemps, un moment de douceur et contemplation. À voir les samedis et dimanches de 13 h à 17 h jusqu’au 17 avril à la Maison de la culture Eulalie-Durocher. Entrée libre.

Il est à noter que des mesures seront prises afin d’assurer la sécurité des visiteurs en suivant les normes sanitaires prescrites par les autorités de santé publique. La distanciation physique et le port du masque sont obligatoires. Un nombre restreint de visiteurs seront admis dans le bâtiment en même temps. Il est possible de réserver sa plage horaire sur la page Facebook de la Maison de la culture Eulalie-Durocher.