Nolton Lake en spectacle virtuel

La Ville de Beloeil, en collaboration avec la Télévision de la Vallée-du Richelieu, présentera un spectacle de l’artiste Nolton Lake jeudi 1er avril prochain à 19 h 30 en webdiffusion.

Le spectacle capté à la maison de la culture Villebon sera également disponible en rediffusion pour une durée de cinq jours. Il est gratuit pour les résidents de Beloeil et au coût de 5 $ pour les non-résidents.

Nolton Lake est un artiste dont la musique fait voyager. À travers des sons folks planants, une touche de musique du monde et une voix feutrée, il vous emportera avec lui dans une odyssée sonore. Un moment de détente musicale. Nolton Lake à la guitare acoustique, au sitar indien et à la voix, Donald O'Brien à la basse et Lisandre Bourdages à la batterie et aux percussions.

Les inscriptions se font sur la plateforme beloeil.spectaclesendirect.com. Il suffit de se créer un compte et de sélectionner les spectacles désirés. Ceux-ci seront disponibles à partir du site web, en direct à la date et l’heure du spectacle ainsi qu’en rediffusion. Il sera possible pour les spectateurs de visionner le spectacle sur leur téléphone intelligent, tablette ou ordinateur et d’interagir avec les artistes en direct, par écrit.