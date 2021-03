Visions du monde numérique : une nouvelle exposition au Pôle culturel de Chambly

La Ville de Chambly va accueillir, du 25 mars au 7 juin, Visions du monde numérique, de l’artiste Gilles Tarabiscuité, une exposition présentée au Pôle culturel de Chambly.

Dans le cadre de cette exposition, l’artiste propose une série de photographies, qui en apparence ont l’air d’images de synthèse 3D ou de photographies retravaillées avec un logiciel de retouche, tel que Photoshop, mais elles sont en réalité l’impressionnant résultat de photographies pures, sans aucune modification numérique. Pour arriver à l’obtention de ces œuvres, ces photographies résultent de nombreuses installations conçues de bois et de collages d’images, sur fonds de scène colorés, afin de donner l’effet, en apparence, de projets d’arts médiatiques.

Avec ces expérimentations, Gilles Tarabiscuité explore la relation entre l’homme et les technologies, et la perception des images dans le contexte de la numérisation et de l’intelligence artificielle.

L’exposition sera accessible au public selon les heures d’ouverture du Pôle culturel de Chambly, ainsi qu’en mode virtuel, sous forme de galerie, sur le site ville.chambly.qc.ca/expositions.