Appel d'expositions 2022 : maison de la culture Villebon de la Ville de Beloeil

La Ville de Beloeil invite les artistes en arts visuels de tous styles et disciplines à déposer leur candidature pour exposer à la maison de la culture Villebon au cours de l’année 2022. Au total, sept projets seront retenus dont un projet provenant d’un artiste beloeillois et un projet en lien avec la thématique du recyclage.

Pour participer, les artistes doivent fournir leur curriculum vitae, un document incluant la démarche artistique et le projet d’exposition proposé, ainsi qu’une série de six images identifiées avec le titre de l’œuvre, le médium, l’année et les dimensions. Les dossiers seront évalués par un jury professionnel selon les critères suivants : qualité et originalité des œuvres, qualité de la démarche artistique et qualité du projet d’exposition proposé. Un cachet de 450 $ sera accordé à chaque artiste retenu.

Les dossiers peuvent être acheminés par courriel à l’adresse [email protected] en cas de courriel volumineux (15 Mo et plus), ll faut utiliser un site de téléchargement de type WeTransfer ou Dropbox.

La date limite pour acheminer un dossier est le vendredi 14 mai 2021. Seuls les dossiers complets et répondant aux critères demandés seront évalués par le jury.