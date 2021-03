Artisans recherchés par la Ville de Beloeil

La Ville de Beloeil est à la recherche d’exposants afin de participer à la 9e édition du festival KAPUT ! qui se tiendra les samedi et dimanche 28 et 29 août 2021, de 10 h à 17 h à l’Espace culturel Aurèle-Dubois.

Les artisans de différents médiums (collage, sculpture, textile, métiers d’art, objets utilitaires, etc.) travaillant à partir de matériaux récupérés sont invités à déposer leur candidature afin de démontrer et vendre leurs créations et produits sur le site extérieur. Chacun disposera d’un espace de 10 x 10 pieds, correspondant à la dimension d’une tente-abri. Le festival sera présenté dans le respect des mesures sanitaires, et les exposants et les visiteurs seront informés des directives.

Les frais de participation sont de 50 $, à l’exception des artistes beloeillois qui bénéficient d’une exemption en raison de leur statut de résidants.

La sélection des exposants s’effectuera par un jury. Les critères de sélection seront les suivants : originalité, qualité du travail et respect de la thématique d’objets récupérés. Une diversité des médiums et des pratiques sera également assurée lors de la sélection des exposants.

Pour participer, les artistes doivent se rendre sur le site loisirsculture.beloeil.ca dans la section Artistes -Appel d’artistes et soumettre leur candidature via le formulaire en ligne. La date limite est le dimanche 9 mai.