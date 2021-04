Le duo Perse-Inca en concert virtuel

La Ville de Beloeil, en collaboration avec la Télévision de la Vallée-du Richelieu, présentera un concert du Duo Perse-Inca le jeudi 15 avril prochain à 19 h 30 en webdiffusion.

Le spectacle capté à la maison de la culture Villebon sera également disponible en rediffusion pour une durée de cinq jours. Il est gratuit pour les résidents de Beloeil et au coût de 5 $ pour les non-résidents.

Le duo Perse-Inca est le résultat d’une rencontre à Montréal entre deux musiciens porteurs de riches traditions de l’Iran et du Pérou, Showan Tavakol et Federico Tarazona. Cette collaboration a permis le rapprochement de systèmes musicaux très anciens, que les deux artistes explorent par ailleurs dans une perspective contemporaine. En mariant les langages, les techniques et les esthétiques, ils donnent naissance à une musique où dialoguent deux peuples ancestraux, incarnés par deux de leurs instruments représentatifs, le kamancheh iranien et le charango des Andes.

Rendez-vous sur la plateforme beloeil.spectaclesendirect.com pour procéder à l'inscription. Il suffit de se créer un compte et de sélectionner les spectacles désirés. Ceux-ci seront disponibles à partir du site web, en direct à la date et l’heure du spectacle ainsi qu’en rediffusion. Il sera possible pour les spectateurs de visionner le spectacle sur leur téléphone intelligent, tablette ou ordinateur et d’interagir avec les artistes en direct, par écrit.