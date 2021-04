Pierre Hébert dans la revue Osez Lire! Mon magazine 

Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, un organisme à but non lucratif subventionné par le ministère de la Culture et des Communications, vient de lancer son huitième numéro de Osez lire! Mon magazine.

Offert gratuitement et uniquement en format numérique, il est destiné principalement aux citoyens de la Montérégie.

En couverture de ce nouveau numéro : Pierre Hébert, humoriste, auteur et acteur québécois. Dans une entrevue exclusive, il a accepté de lever le voile sur ce travail d’écriture que les humoristes mettent rarement de l’avant. Pierre Hébert, qui se définit comme un grand lecteur, nous parle également de ses coups de cœur.

Aussi dans ce numéro :

▪ La chronique de Maman Caféine;

▪ Les bibliothèques et leurs accomplissements;

▪ Le programme Biblio-Jeux;

▪ De nouveaux services et ressources à découvrir;

Le magazine est disponible en version numérique et en téléchargement gratuit sur le site : http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/qui-sommes-nous/osez-lire-mon-magazine