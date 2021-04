Dave Harmo en spectacle virtuel pour les citoyens de la région

La Ville de Beloeil, en collaboration avec la Télévision de la Vallée-du-Richelieu, accueillera l’auteur-compositeur- interprète Dave Harmo et ses musiciens le jeudi 29 avril prochain à 19 h 30 en webdiffusion.

Le spectacle capté à la maison de la culture Villebon sera également disponible en rediffusion pour une durée de cinq jours. Il est gratuit pour les résidents de Beloeil et au coût de 5 $ pour les non-résidents.

Arrangeur et compositeur, Dave Harmo manie aussi bien la guitare que l’harmonica sans oublier l’accordéon, le banjo, le chant et le piano. Avec des mots francs et vrais, il raconte les histoires de nos vies qui passent tranquillement et simplement. À l’aide de sa plume magnifique et de ses tournures de phrases, le chanteur utilise l’humour et le double sens pour faire voyager son public. Il profitera de l’occasion pour jouer les chansons de son 2e album « Plâtrer les trous de mémoire », comprenant le premier extrait « Va-t’en pas » qui a tourné sur les ondes radios montréalaises cet été.



Formé de Dave Harmo à la guitare, harmonica et voix, Josiane Rouette à la trompette, voix et clavier, Yanik Garon à la guitare et à la voix et Éric Pothier aux percussions.

Rendez-vous sur la plateforme beloeil.spectaclesendirect.com pour l'Inscription. Il sera possible pour les spectateurs de visionner le spectacle sur leur téléphone intelligent, tablette ou ordinateur et d’interagir avec les artistes en direct, par écrit.