Appel d'artistes de Beloeil : exposition collective estivale au centre culturel

La Ville de Beloeil, en partenariat avec les Diffusions de la Coulisse, souhaite offrir à nouveau l’opportunité aux artistes en arts visuels de son territoire d’exposer au Hall d’exposition du Centre culturel de Beloeil qui sera ouvert au public pour la période estivale 2021.



Chaque artiste pourra présenter un maximum de deux œuvres. Tous les médiums sont acceptés (dessin, peinture, photographie, sculpture, etc.) La Ville sera responsable de l’accrochage et de la promotion de l’exposition collective qui sera présentée du 8 juillet au 14 août 2021. Les visiteurs seront invités à voter pour leur artiste coup de cœur et des prix seront remis.



Tout artiste de Beloeil intéressé à exposer doit mentionner son intérêt à participer avant le 9 mai à l’adresse [email protected].

La Ville de Beloeil remercie le Ministère de la Culture et des Communications pour sa contribution financière. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Beloeil dans le cadre de l’Entente de développement culturel.