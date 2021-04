Suspension des frais de retard pour 2021 à la bibliothèque de Chambly

Afin de permettre aux citoyens une meilleure accessibilité à la bibliothèque pendant la pandémie, la Ville de Chambly suspend à nouveau les frais de retard liés aux prêts de documents pour l’année en cours.

Par respect pour les abonnés, il demeure important de respecter les dates de retour et de rapporter les documents à la date indiquée. Rappelons que les frais pour les documents perdus ou abîmés sont maintenus et que des avis de retard sont toujours envoyés aux abonnés lorsque les dates de retour ne sont pas respectées. Il est à noter qu’il est possible de recevoir un avis de retard suite au retour d’un prêt, et ce, même s’il est rapporté à la date de retour, puisque tous les documents sont en quarantaine pour une période de 24 heures. Il ne faut simplement pas tenir compte de cet avis.

Il est possible de retourner ses prêts selon l’horaire régulier de la bibliothèque ou d’utiliser la chute à documents, qui est accessible en tout temps. Pour plus d’information, communiquez avec la bibliothèque au 450 658-2711 ou [email protected]