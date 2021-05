Nouvel exposition au Musée des beaux-arts du Mont-St-Hilaire

Initialement programmée au printemps 2020, Le miroir agité prend l’affiche au Musée des beaux-arts du Mont-St-Hilaire du 1er mai au 11 juillet 2021, pour une expérience muséale hors de l’ordinaire. Jérémie Boudreault, artiste hilairemontaise, propose une exposition immersive dans un univers ludique et déjanté, qui saura marquer l’imaginaire.

Jérémie Boudreault récidive avec un concept élaboré spécialement pour les célébrations du 25e anniversaire du Musée. Explorer l’installation théâtrale de l’artiste multidisciplinaire, nous place face à l’inévitable. En réponse aux changements climatiques actuels, à la disparition imminente des espèces, ainsi qu’à la dégradation des qualités humaines, l’artiste propose Le miroir agité, une vision surréaliste d’un avenir où l’espoir cohabite avec la fatalité.

Les visiteurs pourront déambulés entre et à travers les 3 tableaux du Miroir agité, l’histoire imaginée, scénarisée et réalisée par Boudreault, qui amalgame les formes d’expression artistique avec le génie créateur qui a fait sa renommée. Ambiance sonore, éclairage et effets spéciaux ; la cinéaste a pensé à tout pour bonifier l’expérience du spectateur durant le parcours et laisser une impression durable.