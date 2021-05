Exposition de l’artiste visuelle Nicole de Passillé

La Ville de Beloeil rouvre les portes de la maison de la culture Villebon afin de présenter une exposition de l’artiste visuelle résidente de Mont-Saint-Hilaire, Nicole de Passillé du 12 mai au 6 juin inclusivement.

Dans son exposition intitulée Entre deux mondes ou l’Œil du lynx, Nicole de Passillé présente une série d’œuvres sur bois ou toile, des collages, des pochoirs et une installation de pièces recyclées et objets de la nature.

Dans la mythologie grecque, Lyncée avait le don de voir à travers les nuages, les murs, le fond de la mer, d’où vient l’expression « Œil de lynx ». Inspirée par ce mythe, Nicole de Passillé s’identifie elle-même, avec une pointe d’ironie, à l’Œil du lynx à cause de sa vision aiguë des choses. Elle vous partage sa vision du monde invisible et intérieur. Son amour indéfectible de la nature, de la planète et de son tout. C’est parfois sombre, souvent lumineux, toujours intense. Aller au fond de soi, sans savoir ce qui s’y trouve, comme à la découverte d’un trésor.

Horaire adapté

En raison de la situation, l’horaire est adapté à raison de 4 jours par semaine, soit les mercredis et les jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et les samedis et dimanches de 13 h à 17 h.

L’artiste sera présente les dimanches après-midi. Les visiteurs sont invités à respecter les consignes sanitaires et les règles de distanciation, et un maximum de 4 visiteurs à la fois sera permis à l’intérieur. Seule l’exposition sera accessible à l’intérieur de la maison de la culture Villebon.