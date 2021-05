Une nouvelle exposition des plus colorées à Chambly

La Ville de Chambly accueille l'exposition La magie des couleurs, de l’artiste Anne Van Mierlo, une exposition de peinture présentée au Corps de garde (8, rue de Richelieu), les 22, 23 et 24 mai, les 29 et 30 mai, ainsi que les 5 et 6 juin 2021.

Les œuvres de cette artiste rendent hommage à la musique de tout genre et de toutes les origines; la musique qui transcende les frontières, les croyances et les cultures; celle qui réunit au lieu de diviser.

Une scène de musique rythmique et lumineuse, une démonstration de danse effrénée et passionnée, ou encore l’ambiance poétique d’unités florales sont tous des éléments qui inspirent l’artiste. C’est à coups de pinceau qu’elle exprime et recrée les vibrations ressenties par ces éléments enveloppants.

Entrez dans l’univers de musique visuelle d’Anne Van Mierlo. Tendez l’oreille et écoutez le rythme de son inspiration artistique. L’exposition sera accessible au public, de 13 h à 17 h, ainsi qu’en mode virtuel, sous forme de galerie, sur le site ville.chambly.qc.ca/expositions.